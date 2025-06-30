На Кубани начнут штрафовать за нарушение закона о плодородии земель

В Краснодарском крае с 1 марта 2026 года вступят в силу поправки, которые вводят административную ответственность за нарушение закона о плодородии земель. Соответствующее решение на очередной сессии приняли депутаты Заксобрания Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер штрафа будет установлен отдельным положением. Он будет варьироваться в зависимости от того, кто совершит нарушение — гражданин, должностное или юридическое лицо.

Как сообщил на заседании глава комитета ЗСК по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко, одной из основных причин для принятия закона стало уменьшение содержания гумуса в почве. Теперь закон обязывает сельхозпроизводителей соблюдать севооборот и внесение в грунт органических удобрений.

По итогам голосования документ принят во втором чтении. Комментируя решение депутатов, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что закон имеет стратегическое значение для отрасли АПК в Краснодарском крае. Он подчеркнул, что, какими бы серьезными не были требования ранее, они зачастую не соблюдались.

«Время адаптироваться к этим нормам у сельхозпроизводителей было. Сегодня, внося изменения в краевую нормативную правовую базу и вводя ответственность за невыполнение требований действующего законодательства, мы начинаем спрашивать с аграриев региона за сохранение нашего главного природного богатства», — отметил председатель кубанского парламента.

Леонид Ломакин