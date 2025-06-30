Роспотребнадзор проверит компанию из-за неправильной утилизации песка с мазутом

Роспотребнадзор проводит проверку компании «Южный город», которая вывозила загрязненный мазутом песок после аварии танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает руководитель Росприроднадзора в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Грунт размещали на Семикаракорском полигоне Ростовской области. Однако площадку не подготовили к переработке большого количества нефтяных отходов.

Организация должна была переместить около 1,8 тыс. т песка. Сейчас весь объем убрали с территории. Росприроднадзор проверит достоверность этой информации.

Сотрудникам службы предстоит также определить наличие повторных загрязнений на участках временного размещения замазученного грунта. Результаты новых анализов сопоставят с образцами, взятыми ранее.

Одновременно идет проверка крымской компании «Биопартнер», которая занимается переработкой загрязненного нефтепродуктами песка. Сейчас ее деятельность приостановлена для взятия проб.

Алина Зорина