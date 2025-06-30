Краснодарский край стал лидером по открытию отелей в РФ в 2025 году

Краснодарский край продемонстрировал максимальный прирост номерного фонда среди российских регионов по итогам первого полугодия 2025 года. Согласно данным консалтинговой компании NF Group, в регионе было введено в эксплуатацию порядка 1,5 тыс. новых гостиничных номеров. В целом по стране с января по июнь было открыто 4,1 тыс. номеров, что на 32% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среди наиболее заметных гостиничных проектов, реализованных в первом полугодии в Краснодарском крае, аналитики выделяют пятизвездочные комплексы Marine Garden Sochi Hotels and SPA (430 номеров) и Grand Cascade (140 номеров), а также четырехзвездочные Fioleto Anapa Miracleon (400 номеров) и Alean Residence Olginka (117 номеров).

Общий объем качественного номерного фонда в России достиг 154 тыс. номеров, на которые приходится 13,5% всего гостиничного предложения страны. С января по июнь было введено в эксплуатацию 36 новых гостиниц и апарт-отелей, обеспечивших 3-процентный прирост к началу года. По итогам 2025 года эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение на 6–7%.

По данным NF Group, 66% всех новых объектов составили классические гостиницы, оставшиеся 34% — апарт-отели. Рост гостиничного предложения аналитики связывают с мерами господдержки, включая программы субсидирования, налоговые льготы и льготное кредитование, а также с устойчивым ростом интереса к внутреннему туризму. В 2025 и 2026 годах ожидается ежегодный ввод от 10 до 12 тыс. качественных гостиничных номеров.

Вячеслав Рыжков