Восстанавливать поврежденные БПЛА дома в Новороссийске начнут 1 июля

В Новороссийске утвержден порядок проведения восстановительных работ в многоквартирных домах, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее постановление №2792 подписано главой города 23 июня, сообщил в своем Telegram-канале и. о. заместителя главы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Речь идет о ремонте поврежденных квартир и элементов общего имущества в домах, расположенных по адресам: улица Суворовская, 71 и шоссе Мысхакское, 59В. Документом определен перечень неотложных аварийно-восстановительных мероприятий, назначены заказчик и подрядная организация.

Строительно-восстановительные работы начнутся 1 июля. Согласно договору, их завершение планируется в течение 60 календарных дней.

Вячеслав Рыжков