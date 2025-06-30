Краснодар возглавил рейтинг городов России по вводу жилья в 2024 году

Краснодар занял первое место среди российских городов по объему введенного в эксплуатацию жилья в расчете на одного жителя в 2024 году, сообщает РИА Новости. По итогам прошлого года на одного жителя в Краснодаре было введено 2,34 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На втором месте рейтинга расположился Грозный (Чеченская Республика) с показателем 1,98 кв. м на жителя, третью позицию занял Кызыл (Республики Тыва) — 1,76 кв. м на человека.

Наименьший объем построенного жилья зафиксирован в трех городах, где показатель не превысил 0,1 кв. м на жителя. Минимальное значение отмечено в Мурманске — 0,06 кв. м, за ним следуют Магадан с 0,07 кв. м и Новокузнецк с 0,09 кв. м.

Средний показатель по России составил 0,738 кв. м жилья на одного жителя. В 33 российских городах этот уровень был превышен.

Лия Пацан