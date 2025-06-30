Семикилометровая пробка образовалась перед Крымским мостом

Пробка более чем из 400 автомобилей образовалась утром 30 июня на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время ожидания составляет около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», созданном для автотуристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы министерства транспорта Крыма Николая Лукашенко Фото: Telegram-канал главы министерства транспорта Крыма Николая Лукашенко

По состоянию на 08:00 в очереди со стороны Краснодарского края находится 418 машин. Согласно данным «Яндекс.Карты», протяженность затора перед переправой со стороны Тамани достигла семи километров.

Со стороны полуострова очереди перед пунктом досмотра не наблюдается.

Лия Пацан