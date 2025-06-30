Семикилометровая пробка образовалась перед Крымским мостом
Пробка более чем из 400 автомобилей образовалась утром 30 июня на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время ожидания составляет около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», созданном для автотуристов.
Фото: Telegram-канал главы министерства транспорта Крыма Николая Лукашенко
По состоянию на 08:00 в очереди со стороны Краснодарского края находится 418 машин. Согласно данным «Яндекс.Карты», протяженность затора перед переправой со стороны Тамани достигла семи километров.
Со стороны полуострова очереди перед пунктом досмотра не наблюдается.