Морспасслужба увеличит требования к владельцам танкеров «Волгонефть» в 1,5 раза

Морспасслужба намерена в полтора раза увеличить исковые требования к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Ведомство требует возмещения расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам представителя истца, увеличение исковых требований связано с тем, что на данный момент ликвидационные расходы Морспасслужбы превысили 485,1 млн руб. Речь идет о периоде по 30 апреля 2025 года.

Ответчиками по делу выступают ЗАО «Волгатранснефть» — владелец судна «Волгонефть-239», ООО «Кама Шиппинг» — фрахтователь танкера «Волгонефть-212» и ООО «Каматрансойл» — собственник судна.

Алина Зорина