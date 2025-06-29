Главные новости за 23-29 июня. Кавказ

Власти Махачкалы дали владельцам автозаправочных станций срок до 1 августа для устранения нарушений безопасности, выявленных при масштабной проверке 110 объектов.

Верховный суд России удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал дело бывшего министра спорта Дагестана и главы Кизилюрта Магомеда Магомедова в Южный окружной военный суд.

Профсоюзные санатории Кавказских Минеральных Вод предлагают размещение на 24% дешевле средних региональных цен. Средняя стоимость проживания в учреждениях составляет 4,3 тыс. руб. в сутки.

МВД задержало семь человек, по подозрению в хищении через подконтрольные стоматологические клиники свыше 50 млн руб. из Фонда обязательного медстрахования, используя поддельные медкарты с чужими данными.

Ставропольский край занял третье место среди российских регионов по объему страховых выплат в системе агрострахования с государственной поддержкой. С начала 2024 года по 1 июня 2025 года аграрии Ставрополья получили 1,3 млрд руб. компенсаций.

Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.

Северная Осетия получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на строительство глэмпингов.

Ставропольский край увеличил экспорт молочной продукции в 2,5 раза за первое полугодие 2025 года. Объем поставок составил $117 тыс.

Заместителя секретаря Совета безопасности Дагестана Сефербека Гамидова освободили от должности. Согласно распоряжению, Сефербека Гамидова освободили от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

Около 88 тысяч жителей Кабардино-Балкарии имеют статус самозанятых и «активно занимаются своей деятельностью». Уточняется, что показатель за год увеличился на 117%.