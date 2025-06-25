Северная Осетия получит 1 млрд рублей на глэмпинги

Северная Осетия получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на строительство глэмпингов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Финансирование выделяется в рамках государственной программы «Развитие туризма» и национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«По итогам заявочной кампании на 2025-2027 годы республике поддержано выделение 1 млрд руб. на реализацию 9 проектов по созданию глэмпингов»,— заявил глава правительства республики Борис Джанаев.

Новые объекты размещения появятся в Алагирском и Пригородном районах, а также во Владикавказе. Общая стоимость проектов превысит 2,7 млрд руб. Планируется создать более 700 гостиничных номеров.

В 2023-2024 годах Северная Осетия уже получила около 610 млн руб. на 16 проектов глэмпингов.

Николай Аксенов