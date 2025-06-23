Дело экс-министра Дагестана передали в военный суд Ростова

Верховный суд России удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал дело бывшего министра спорта Дагестана и главы Кизилюрта Магомеда Магомедова в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону из соображений безопасности участников процесса, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Кизилюрт Фото: Администрация городского округа Кизилюрт

Изначально уголовное дело Магомеда Магомедова и семи его предполагаемых соучастников планировалось рассматривать в Верховном суде Дагестана по месту совершения преступлений. Однако Генпрокуратура инициировала изменение подсудности, сославшись на угрозу безопасности участников судебного разбирательства.

В обоснование ходатайства суду была представлена справка ФСБ о том, что один из фигурантов имеет этноклановые связи в правоохранительных органах Дагестана и способен повлиять на ход процесса.

Прокуроры просили передать дело в военный суд, поскольку закон разрешает изменять подсудность с гражданской на военную при наличии угроз участникам процесса, а среди статей УК, вменяемых фигурантам, имеется бандитизм.

Николай Аксенов