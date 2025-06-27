Ставропольский край в 2,5 раза нарастил экспорт молока

Ставропольский край увеличил экспорт молочной продукции в 2,5 раза за первое полугодие 2025 года. Объем поставок составил $117 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы экспортируем сыр, творог, сливочное масло, мороженое. Главными импортерами в этом году остаются страны Ближнего Востока, Закавказье, Восточная Европа и Азия»,— сказал он.

Производством и поставками молочной продукции в регионе занимаются как крупные заводы, так и малые и средние предприятия. Компании расширяют продажи за рубеж с помощью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«По ряду видов товаров у нас идет стабильное увеличение экспорта. В первую очередь это молочная продукция, которая является одним из пищевых брендов нашего региона»,— пояснил господин Доронин.

Согласно данным краевого министерства экономического развития, для производителей молочной продукции по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» действуют финансовые и нефинансовые меры поддержки. В крае разработан специальный льготный заем для предприятий пищевой промышленности «Приоритет-24», который пользуется спросом у бизнеса.

Николай Аксенов