Количество самозанятых в КБР увеличилось за год на 117%

Около 88 тысяч жителей Кабардино-Балкарии имеют статус самозанятых и «активно занимаются своей деятельностью». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что показатель за год увеличился на 117%. Наиболее популярными направлениями деятельности самозанятых стали ремонт и маркетинг, репетиторство, услуги в бьюти-сфере, такси, сдача квартир в аренду, IT-сфера, грузоперевозки и продажа продукции собственного производства.

Константин Соловьев