Количество самозанятых в КБР увеличилось за год на 117%
Около 88 тысяч жителей Кабардино-Балкарии имеют статус самозанятых и «активно занимаются своей деятельностью». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уточняется, что показатель за год увеличился на 117%. Наиболее популярными направлениями деятельности самозанятых стали ремонт и маркетинг, репетиторство, услуги в бьюти-сфере, такси, сдача квартир в аренду, IT-сфера, грузоперевозки и продажа продукции собственного производства.