Ставропольские аграрии получили 1,3 млрд рублей компенсаций

Ставропольский край занял третье место среди российских регионов по объему страховых выплат в системе агрострахования с государственной поддержкой. С начала 2024 года по 1 июня 2025 года аграрии Ставрополья получили 1,3 млрд руб. компенсаций, сообщил Национальный союз агростраховщиков.

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Всего за указанный период российским аграриям перечислили почти 13,9 млрд руб. страховых возмещений, из которых около 9,9 млрд руб. — в рамках программы с господдержкой.

В 2024 году опасные природные явления привели к объявлению режима чрезвычайной ситуации 35 раз в 28 регионах страны.

«Мультирисковая программа позволила хозяйствам получать страховые выплаты и в регионах, где режим ЧС не объявлялся»,— отметил президент НСА Корней Биждов.

За первые пять месяцев 2025 года страховые выплаты достигли рекордных 5,1 млрд руб. Этот показатель уже превысил компенсации за весь 2023 год (5 млрд рублей) и составляет 58% от выплат 2024 года (8,8 млрд руб.).

Основная часть возмещений — более 4,3 млрд руб. — пришлась на растениеводство, из которых 3,9 млрд руб. выплачены по договорам с господдержкой. Еще 714 млн млрд руб. агростраховщики направили на компенсацию гибели поголовья, включая 505 млн руб. по программам с государственным участием.

В НСА подчеркнули, что итоговый объем выплат будет скорректирован в сторону увеличения, поскольку данные по договорам без господдержки представлены только за первый квартал.

Николай Аксенов