На Ставрополье расследуется дело о хищении 50 млн рублей из фонда медстрахования

МВД задержало семь человек, по подозрению в хищении через подконтрольные стоматологические клиники свыше 50 млн руб. из Фонда обязательного медстрахования, используя поддельные медкарты с чужими данными. Обыски прошли в Москве, Ставрополе и Нальчике, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ

Подозреваемые по версии следствия незаконно получали персональные данные граждан, включая номера страховых полисов, и на их основе создавали липовые медицинские карты. Затем документы передавали в Фонд ОМС, откуда на счета клиник поступали бюджетные средства.

Всем фигурантам предъявили обвинения в мошенничестве. Шестерым назначили подписку о невыезде, одному домашний арест.

Николай Аксенов