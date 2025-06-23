В Махачкале проверили 110 заправок и выявили массовые нарушения

Власти Махачкалы дали владельцам автозаправочных станций срок до 1 августа для устранения нарушений безопасности, выявленных при масштабной проверке 110 объектов. Об этом сообщает Агентство по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

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Из проверенных заправок работают 100, однако большая часть функционирует с нарушениями, которые требуют исправления.

На бизнес-завтраке с руководителями АЗС были даны конкретные рекомендации по устранению недостатков, включая оформление трудовых договоров и приведение земельных участков в соответствие с их назначением.

Заместитель главы Махачкалы Нариман Темирукаев отметил, что мэр города уделяет особое внимание развитию и модернизации АЗС, но при этом необходимо строгое соблюдение норм безопасности.

Во встрече также участвовали руководитель УФАС по Дагестану Каир Бабаев, заместитель председателя городского собрания Магомед Абакаров и представители Роспотребнадзора. По итогам переговоров все участники рынка взяли на себя обязательства исправить замечания контрольно-надзорных органов до 1 августа.

Николай Аксенов