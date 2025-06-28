Сефербека Гамидова освободили от должности замсекретаря Совета безопасности Дагестана

Заместителя секретаря Совета безопасности Дагестана Сефербека Гамидова освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Дербентского района Дагестана Фото: Администрация Дербентского района Дагестана

Согласно распоряжению, Сефербека Гамидова освободили от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. Также его наградили орденом Почета Дагестана III степени «за высокие трудовые достижения и плодотворную работу».

Мария Хоперская