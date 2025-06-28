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Сефербека Гамидова освободили от должности замсекретаря Совета безопасности Дагестана

Заместителя секретаря Совета безопасности Дагестана Сефербека Гамидова освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Сергей Меликов.

Фото: Администрация Дербентского района Дагестана

Фото: Администрация Дербентского района Дагестана

Согласно распоряжению, Сефербека Гамидова освободили от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. Также его наградили орденом Почета Дагестана III степени «за высокие трудовые достижения и плодотворную работу».

Мария Хоперская

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