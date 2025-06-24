Профсоюзные санатории Кавминвод на 24% дешевле средних цен

Профсоюзные санатории Кавказских Минеральных Вод предлагают размещение на 24% дешевле средних региональных цен. Средняя стоимость проживания в учреждениях составляет 4,3 тыс. руб. в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Курортного управления Кисловодска Николая Мурашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«На сегодняшний день уже практически до конца года загрузки менее 80% у нас нет. То есть фактически наш курортный сезон распродан»,— отметил Николай Мурашко.

В 2024 году 22 профсоюзных санатория обновили медицинское оборудование. На модернизацию потратили около 130 млн руб.

Курортное управление также финансирует содержание бюветов с минеральной водой на территории курортов. Ежегодно на эти цели тратится около 50 млн руб.

Летняя загрузка санаториев Кисловодска в 2025 году превысила 100% и стала рекордной. В отдельных учреждениях показатель достиг 105%. Для сравнения: летом 2024 года санаторно-курортные учреждения Кисловодска были заполнены на 97%.

Николай Аксенов