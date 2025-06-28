Главные новости за 28 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Над территорией Крыма и Кубани сбили 10 беспилотников самолетного типа.

В отношении жителя Дагестана возбуждено дело о ДТП в Усть-Лабинском районе, где погибли четыре человека.

В Белореченском районе с частной организации взыщут 360 тысяч рублей за гибель рабочего на стройплощадке.

Росавиация начала расследовать инцидент со столкновением двух воздушных судов в аэропорту Сочи.

Оперштаб Кубани опроверг информацию о вывозе чистого песка с пляжей Анапы.

В Краснодаре зарплата плотников в июне составила 120 тысяч рублей.

В Новокубанском районе полицейские задержали пьяного водителя-рецидивиста.

Более десяти объектов турпоказа Кубани вошли в престижный рейтинг гастрономического туризма 50 Best Tastes of Russia.

Из Краснодарского края в Китай три года не экспортировали мясо индейки.