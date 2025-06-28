Над территорией Крыма и Кубани сбили 10 беспилотников

В период с 23.30 27 июня до 06.45 28 июня дежурные средствами противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорией Крыма, еще один – в небе над Краснодарским краем. Об этом сообщает минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еще пять БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, два – над Азовским морем, говорится в сообщении. Всего над территорией России был перехвачен 31 БПЛА, из них шесть – над территорией Брянской области, пять – над Смоленской, по одному – над Орловской, Белгородской и Калужской областей.

О каких-либо повреждениях и пострадавших в результате налета БПЛА не сообщается.

Андрей Николаев