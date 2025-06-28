Объекты турпоказа Кубани вошли в рейтинг гастрономического туризма

Более десяти объектов турпоказа Кубани вошли в престижный рейтинг гастрономического туризма 50 Best Tastes of Russia. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Администрации Краснодарского края. Фото: Пресс-служба Администрации Краснодарского края.

Объекты туризма оценивали по итогам голосования 500 авторитетных рестораторов, отельеров и предпринимателей.

Второе место занял Центр туризма в Абрау-Дюрсо. На десятом месте оказался ресторанно-дегустационный комплекс Chateau de Talu в Геленджике. Мацестинская чайная фабрика в Сочи заняла четырнадцатое место, винодельня Chateau Tamagne в станице Тамань — семнадцатое, а курорт «Красная Поляна» в Сочи — девятнадцатое.

В рейтинг также вошли Центр энологического туризма Villa Aristov в Анапе, агротуристический комплекс Chateau Pinot в Новороссийске, винодельни «Поместье Голубицкое» в Темрюкском районе и «Долина Лефкадия» в Крымском районе.

Как отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий, сегодня в крае свыше 730 точек притяжения, многие из которых доступны круглый год.

Голосование за лучшие объекты гастротуризма России продолжалось три месяца. Целью проекта является популяризация отечественных компаний и туристических объектов.

Андрей Николаев