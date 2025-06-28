Росавиация расследует инцидент со столкновением двух судов в аэропорту Сочи

В пятницу, 27 июня, на рулежной дорожке в аэропорту Сочи столкнулись два самолета Boeing 737-800, авиакомпаний Utair и NordStar. Расследованием причин инцидента занялось Южное межрегиональное территориальное управление Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Росавиация также расследует другие инциденты, включая вынужденную посадку вертолета Ми-8П в Тверской области и частного самолета-амфибии «Борей» в Томской области. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что все расследования будут проводиться согласно правилам расследования авиапроисшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России. Основная цель — установить причины происшествий и принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Андрей Николаев