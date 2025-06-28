Информация о вывозе чистого песка с побережья Анапы оказалась фейком

В социальных сетях и телеграм-каналах распространяется информация якобы о вывозе чистого песка с побережья Анапы в районе устья реки Можепсин на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский. Эта информация не соответствует действительности, сообщили в Оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

Как пояснили в Оперштабе, территория в районе устья реки Можепсин с начала работ по ликвидации последствий ЧС стала одной из осонвных точек сбора замазученного грунта. Песок с мазутом, собранный на разных участках пляжей после самых масштабных выбросов нефтепродукта, туда свозили с первых дней работ. В последующем грунт оперативно вывозили на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский и на предприятия по утилизации.

Логистический центр в устье реки Можепсин выбрали из-за удобства для работы тяжелой техники. Во время пика уборки пляжей гора мешков с мазутом и песком достигала 10-15 метров в высоту и 30-40 метров в длину. Два экскаватора и сотни самосвалов ежедневно вывозили собранный грунт.

Вывоз основного объема загрязненного грунта завершили в январе. Однако в ходе дальнейшей уборки обнаружили новые слои нефтепродуктов, и в настоящее время эти остатки вывозят. Каждая машина проходит тщательный контроль при выезде и на площадке хранения. Оплата водителям осуществляется за отработанные часы, что исключает мотивацию вывозить чистый песок.

Совместно с полицией ведется мониторинг, чтобы злоумышленники не смогли попытаться вывести чистый песок под видом загрязненного нефтепродуктом грунта.

Андрей Николаев