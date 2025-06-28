В Краснодаре зарплата плотников в июне составила 120 тысяч рублей

Максимальные зарплаты плотников в строительной сфере в столице Кубани в июне 2025 года составили 120 тыс. руб. в месяц, что ниже, чем в Москве (150 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (140 тыс. рублей). Такие данные в своем исследовании приводит сервис SuperJob, проанализировав рынок труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалистам, разбирающимся в обработке лесоматериалов ориентирующихся в строительных материалах, в Краснодаре предлагают от 40 до 48 тыс. рублей в месяц. Опыт работы от шести месяцев для таких кандидатов будет преимуществом.

Плотникам со средним профессиональным образованием и квалификацией II–III разряда предлагают от 48 до 50 тыс. руб. Важны знания монтажа деревянных опор для линий связи и электропередач, а также опыт работы не менее года. Специалисты IV–V разряда с опытом работы не менее двух лет могут рассчитывать на зарплату от 50 до 70 тыс. руб. Для этого нужно владеть технологией монтажа опалубки сложных форм и иметь навыки изготовления сложных деревянных конструкций.

На самую высокую зарплату, от 70 до 120 тыс. руб., может претендовать специалист VI–VII разряда и опытом работы не менее трех лет.

Среднестатистический портрет соискателя на вакансию плотника в Краснодаре – 46-летний мужчина со средним профессиональным образованием. Как правило, такие специалисты трудились на последнем месте работы семь лет.

Андрей Пугачев