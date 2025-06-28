В отношении жителя Дагестана возбуждено дело о смертельном ДТП на Кубани

В отношении 61-летнего уроженца Дагестана, ставшего виновником аварии в Усть-Лабинском районе, в которой погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пятницу 27 июня, около 17:00 на трассе «Краснодар – Кропоткин» водитель грузового «Вольво» с полуприцепом при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Черри». От бокового удара легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Пежо Боксер» и еще одним большегрузом. В результате аварии водитель и трое пассажиров «Черри» погибли. Погибшие оказались жителями Тихорецкого района: двое молодых мужчин, женщина и 19-летняя девушка.

Виновником смертельного ДТП оказался 61-летний уроженец Дагестана. С места аварии он скрылся, но был задержан сотрудниками госавтоинспекции. По результатам медосвидетельствования водитель большегруза был трезв.

Андрей Николаев