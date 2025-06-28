Из Краснодарского края в Китай три года не экспортировали мясо индейки

С 2023 по 2025 годы поставки мяса индейки из Краснодарского края в Китай не осуществлялись. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с тем Россия остается единственным поставщиком индюшатины на китайский рынок. По данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ со ссылкой на таможенную статистику Китая, за девять месяцев 2024 года страна импортировала около 11 тыс. т индюшатины на сумму $34,4 млн, полностью обеспеченную российскими поставщиками.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объемы поставок выросли в 1,6 раза в натуральном выражении и в 1,4 раза — в стоимостном.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что после снятия в 2023 году Китаем ограничений на импорт свинины из России экспорт этой продукции из Краснодарского края в КНР достиг 0,23 т. Речь идет о свежей, охлажденной или замороженной свинине (код ТН ВЭД 0203), сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Кроме того, в январе—апреле 2025 года объем поставок мяса домашней птицы из Краснодарского края в Китай превысил 5,8 тыс. т, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По итогам 2024 года регион экспортировал свыше 16,8 тыс. т мяса птицы — на 12% больше, чем годом ранее.

Анна Гречко