В Белореченском районе с организации взыщут 360 тысяч рублей за гибель строителя
Белореченская межрайонная прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда после несчастного случая на производстве. Инцидент произошел с работником ООО «Терем Железобетонные технологии», погибшим при падении с высоты из-за опрокидывания люльки подъемного крана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как установила проверка прокуратуры, причиной трагедии стали плохая организация работ и отсутствие аттестации работника по промышленной безопасности. В суд было подано исковое заявление о компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал предприятие выплатить родителям погибшего 360 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится под контролем межрайонной прокуратуры.