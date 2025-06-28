В Белореченском районе с организации взыщут 360 тысяч рублей за гибель строителя

Белореченская межрайонная прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда после несчастного случая на производстве. Инцидент произошел с работником ООО «Терем Железобетонные технологии», погибшим при падении с высоты из-за опрокидывания люльки подъемного крана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установила проверка прокуратуры, причиной трагедии стали плохая организация работ и отсутствие аттестации работника по промышленной безопасности. В суд было подано исковое заявление о компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал предприятие выплатить родителям погибшего 360 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится под контролем межрайонной прокуратуры.

Андрей Николаев