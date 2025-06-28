В Новокубанском районе полицейские задержали пьяного водителя-рецидивиста

В станице Советской Новокубанского района инспекторы ДПС задержали 36-летнего местного жителя на автомобиле «ВАЗ-21100» за вождение в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медосвидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Полицейские выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Суд назначил ему 10 суток административного ареста.

В связи с этим инцидентом отдел дознания ОМВД России по Новокубанскому району возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Андрей Николаев