Главные новости за 26 июня. Кубань, Крым, Адыгея

За год средний размер выданных ипотек на Кубани снизился на 4% и составил 4,56 млн руб.

Строительство в Восточной части Краснодара запустят до конца года. Проект находится на финальной стадии согласования с органами власти Краснодарского края.

На госпрограмму развития Крыма и Севастополя выделят еще 3 млрд руб. Всего финансирование программы в 2025 году превысило 112 млрд руб.

Кирилл Резуненко стал заместителем главы Краснодара. Он отвечает за направления общественной безопасности, правопорядка, а также информационно-коммуникационных технологий и связи.

Депутаты городской думы Краснодара на 92-м заседании одобрили увеличение ежемесячной компенсации за ипотеку для педагогов с 20 до 25 тыс. руб.

В Краснодарском крае легализуют около 4,7 тыс. гостевых домов общей вместимостью 34 тыс. номеров, приравняв их по требованиям к отелям без звезд.

В мае 2025 года средний индивидуальный кредитный рейтинг (ИКР) жителей Краснодарского края составил 742 балла. Показатель остался на уровне апреля и совпадает со значением по административному центру региона — Краснодару.

Владелец танкера «Волгонефть-239» не согласен с суммой ущерба на 35 млрд руб. Представитель ответчика заявил, что объем нефтепродуктов, использованный при расчете ущерба, завышен, а мазут, находящийся в носовой части судна, после подъема корпуса не попадет в Черное море.

В Национальный рейтинг лучших университетов России вошли КубГУ, КубГАУ, КубГТУ и КубГМУ. Кубанский государственный университет занял 68-е место, набрав 406 баллов.