Владелец танкера «Волгонефть-239» не согласен с суммой ущерба на 35 млрд рублей

В Краснодаре начался судебный процесс по иску Росприроднадзора к ЗАО «Волгатранснефть», владельцу танкера «Волгонефть-239», затонувшего в декабре 2024 года с грузом мазута в Керченском проливе. Надзорный орган требует компенсацию экологического ущерба в размере 35,4 млрд руб, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края провел предварительное слушание по делу. Представитель ответчика заявил, что объем нефтепродуктов, использованный при расчете ущерба, завышен, а мазут, находящийся в носовой части судна, после подъема корпуса не попадет в Черное море. По его словам, из указанной части утечек нет, около 900 т мазута планируется утилизировать.

В Росприроднадзоре настаивают, что корпус судна поврежден и не герметичен, что приводит к просачиванию нефтепродуктов в воду. Причиной аварии в ведомстве называют нарушение технических регламентов, запрещающих зимнюю навигацию судна. На борту «Волгонефти-239» находилось около 4,3 тыс. т нефтепродуктов.

Основное рассмотрение дела назначено на 23 июля 2025 года. В этот день суд начнет слушания по иску Росприроднадзора к владельцу и фрахтователю танкера «Волгонефть-212» — компаниям «Кама шиппинг» и «Каматрансойл». Объем требований по второму делу составляет 84,9 млрд руб.

Также в производстве арбитража находятся четыре иска от Морспасслужбы и администраций Анапы и Темрюкского района на сумму свыше 890 млн руб. Заявления касаются возмещения расходов на ликвидацию последствий аварий.