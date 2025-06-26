В Краснодарском крае узаконят 4,7 тысячи гостевых домов

В Краснодарском крае легализуют около 4,7 тыс. гостевых домов общей вместимостью 34 тыс. номеров, приравняв их по требованиям к отелям без звезд. Соответствующий проект положения о классификации частных гостиниц подготовило Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yandex.ru / maps Фото: yandex.ru / maps

Согласно проекту, гостевой дом может включать максимум 15 комнат для размещения туристов, одновременно принимая до 45 человек. Минимальная площадь одноместного номера — 9 кв. м, двухместного — 12. При многоместном проживании на одного гостя должно приходиться не менее 6 кв. м.

Номера необходимо оборудовать системами обнаружения пожара, пожаротушения и вентиляцией. Также требуется регулярная уборка помещений, смена белья и полотенец, доступ к интернету.

«Регионы — участники эксперимента настроены позитивно, планируют установить сроки регистрации гостевых домов в ЕГРН и оставить туристический налог на нужды муниципалитетов. Остается решить вопрос тарифов на коммунальные услуги для владельцев гостевых домов»,— заявила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко на совещании по реализации закона «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов».

Проект положения о классификации сейчас согласовывается с федеральными ведомствами. Завершается оценка регулирующего воздействия, на следующей неделе документ направят в Минюст. Правительство планирует утвердить акт летом.

Федеральный закон, регламентирующий работу гостевых домов, президент Владимир Путин подписал 7 июня. Новые нормы в экспериментальном режиме охватывают 17 регионов и федеральную территорию Сириус.

Алина Зорина