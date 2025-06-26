Компенсацию по ипотеке для педагогов в Краснодаре увеличили до 25 тысяч рублей

Депутаты городской думы Краснодара на 92-м заседании одобрили увеличение ежемесячной компенсации за ипотеку для педагогов с 20 до 25 тыс. руб. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мера поддержки действует с весны 2024 года и распространяется на сотрудников дошкольных и общеобразовательных учреждений. Сейчас выплату получают 1,1 тыс. человек.

По информации мэрии, инициатива способствует привлечению новых специалистов: за последний год в краснодарские школы из других регионов переехали 69 педагогов.

В администрации отметили, что продолжат реализацию социальных мер для работников образовательной сферы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае стартовал прием заявлений от педагогических работников на погашение первоначального взноса по ипотеке. В этом году для педагогов Краснодара выплата увеличена до 1,5 млн руб.

Анна Гречко