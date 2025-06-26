Кредитный рейтинг жителей Кубани сохранился на уровне апреля

По данным Объединенного кредитного бюро, в мае 2025 года средний индивидуальный кредитный рейтинг (ИКР) жителей Краснодарского края составил 742 балла. Показатель остался на уровне апреля и совпадает со значением по административному центру региона — Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний ИКР по России также сохранился на уровне 763 баллов. Максимальные значения рейтинга продемонстрировали заемщики Магаданской области — 816 баллов, Москвы — 795, а также Чувашии и Ямало-Ненецкого автономного округа — 788 и 784 балла соответственно.

Анализ ИКР в региональном разрезе показывает, что в большинстве субъектов РФ кредитный рейтинг жителей административных центров превышает среднеобластной показатель. Краснодарский край в этом отношении демонстрирует паритет между столицей региона и остальными территориями.

ИКР оценивается по шкале от 300 до 850 баллов и отражает уровень добросовестности заемщика, учитывая его кредитную историю, долговую нагрузку и дисциплину платежей.

Анна Гречко