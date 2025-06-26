Четыре кубанских вуза попали в Национальный рейтинг университетов

В Национальный рейтинг лучших университетов России вошли КубГУ, КубГАУ, КубГТУ и КубГМУ. Исследование подготовило информагентство «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кубанский государственный университет занял 68-е место, набрав 406 баллов. Кубанский государственный аграрный университет им. Трубилина оказался на 74–75-й позиции с 401 баллом.

КубГТУ расположился на 119-й строке с результатом 360 баллов, а Кубанский государственный медицинский университет замыкает список региональных вузов на 132–135-м месте с 351 баллом.

В основу рейтинга легли шесть критериев: уровень образования, научные исследования, социальная среда, сотрудничество, предпринимательство и инновации, а также сила бренда.

Анна Гречко