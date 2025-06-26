Кирилл Резуненко стал заместителем главы Краснодара

Депутаты гордумы Краснодара согласовали назначение Кирилла Резуненко на пост заместителя главы города по вопросам общественной безопасности и информационно-коммуникационным технологиям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Решение было принято на 92-м заседании городского парламента под руководством председателя Веры Галушко. В работе заседания принял участие мэр Краснодара Евгений Наумов.

Господин Резуненко отвечает за направления общественной безопасности, правопорядка, а также информационно-коммуникационных технологий и связи.

Новый замглавы имеет два высших образования и является выпускником Кубанского государственного университета. Последние 28 лет Кирилл Резуненко проходил службу по контракту в Вооруженных силах России. За военную службу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

С 2024 года господин Резуненко работал помощником главы Краснодара.

Мария Удовик