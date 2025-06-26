На социально-экономическое развитие Крым и Севастополя направят 3 млрд рублей

На госпрограмму развития Крыма и Севастополя выделят еще 3 млрд руб. Всего финансирование программы в 2025 году превысило 112 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, благодаря госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя в регионах строят инженерные сети, автомобильные и железные дороги, включая трассу «Таврида» и мост через Керченский пролив. Специалисты возводят детские сады, школы, больницы, поликлиники и оздоровительные комплексы.

Ранее, в январе 2025 года, президент России Владимир Путин поддержал продление государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года, которую утвердили в 2019 году.

Алина Зорина