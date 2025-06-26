За год средний размер выданных ипотек на Кубани снизился на 4%

Средний размер ипотечных кредитов, выданных в Краснодарском крае в мае 2025 года, составил 4,56 млн руб., снизившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Значение оказалось выше общероссийского показателя, который по итогам месяца составил 4,41 млн руб. — на 0,7% меньше, чем в мае 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным НБКИ, в ряде субъектов России динамика оказалась разнонаправленной. Существенное сокращение среднего размера ипотек зафиксировано в Кемеровской области (14%), Иркутской области (12,2%) и Москве (5,9%), а также в Башкортостане (5,6%) и Татарстане (4,6%). В то же время рост показателя наблюдался в Бурятии (+17,7%), Оренбургской области (+8,1%), Ставропольском крае (+5,7%), а также в Ростовской и Приморской областях (+4,7%).

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, умеренная коррекция размера выданных кредитов отражает стабилизацию ипотечного рынка после резкого снижения в 2024 году. Спрос остается сдержанным на фоне сохраняющихся высоких ставок, а кредитные организации продолжают придерживаться осторожной стратегии, ориентируясь преимущественно на клиентов с долговой нагрузкой не выше 50%.

Вячеслав Рыжков