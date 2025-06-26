Строительство в Восточной части Краснодара запустят до конца года

Группа компаний «Девелопмент-Юг» планирует до конца 2025 года приступить к реализации масштабного жилого проекта в восточной части Краснодара. Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщил сопредседатель правления, вице-президент по региональному развитию корпорации Алексей Востриков в ходе форума «Движение». По его словам, проект находится на финальной стадии согласования с органами власти Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о жилом комплексе общей площадью 379 тыс. кв. м, который планируется разместить на участке в 48 га на пересечении Восточного обхода и улицы Первомайской. Объем инвестиций в строительство оценивается в 48 млрд руб. Инициатива была впервые представлена в 2024 году на том же форуме.

Алексей Востриков отметил, что, несмотря на высокую конкуренцию и насыщенность рынка, Краснодар остается приоритетным регионом для компании в силу устойчивого миграционного прироста, способствующего формированию спроса на жилье.

«Девелопмент-Юг» работает на строительном рынке с 1995 года и занимает одно из ведущих мест среди девелоперов региона. В настоящее время в активной стадии строительства находятся проекты общей площадью свыше 1,9 млн кв. м.

Вячеслав Рыжков