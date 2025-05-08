Интерактивная Победа

Партия «Новые люди» организовала в Москве и Новосибирске акцию «Павильон памяти». Ее участникам предложили «оживить» фотографии родственников—участников Великой Отечественной войны при помощи нейросетей. Глубоко погружаться в историческую повестку партийцы, по их словам, не планируют, но твердо намерены приобщить к истории молодежь, применив любимые ею новые технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Партии «Новые люди» Фото: Телеграм-канал Партии «Новые люди»

Московский «Павильон памяти» «Новые люди» развернули 7 мая в модерновом квартале на территории бывшего хлебозавода №9, по соседству с модными кофейнями, магазинами комиксов, винила и дизайнерской одежды. Стенды и собравшиеся вокруг них граждане соответствовали антуражу. Первое время молодые люди пристально всматривались в появившиеся на экранах коричневатые фотографии, герои которых (тоже молодые люди, но в гимнастерках и пилотках) неожиданно начинали моргать, застенчиво улыбаться, водить головой и плечами.

Проделать такое оживление снимка и предложили участникам акции. Пример подал председатель «Новых людей» Алексей Нечаев, цветное изображение которого после манипуляций возле ноутбуков возникло на одном из экранов, по соседству с сосредоточенным военным с усами щеточкой. Постояв с минуту, политик и его сосед «ожили», широко улыбнулись, повернулись друг к другу и обнялись.

«Очень важно сделать память о родных живой, и технологии помогают это сделать буквально»,— позже пояснил господин Нечаев корреспонденту “Ъ” (усатый мужчина с фото оказался его дедом).

Наблюдавшие за процессом зумеры произошедшему не удивились и заняли очередь к программистам. Спешащие по улице москвичи, несмотря на все усилия промоутеров, присоединяться к акции не спешили.

Интервенцию на политико-историческое поле, где традиционно доминируют их конкуренты из более «возрастных» партий, «Новые люди» подкрепили традиционными для себя аргументами. «История не наша тема? Зато цифровизация — наша! Мы популяризуем тему для молодежи, хотя и в официальных акциях, конечно, тоже участвуем»,— объясняли организаторы журналистам.

По мнению Алексея Нечаева, «есть такие повестки, которые не требуют конкуренции» и память о Великой Отечественной войне — одна из них.

«Есть память, память всего народа, а партий, для которых наша Победа — это что-то ненужное… Думаю, таких в России не осталось, они все уехали»,— рассуждал он.

Для большинства опрошенных “Ъ” участников акции эта память обрела уже архивный характер: вживую со свидетелями войны общались единицы, с ветеранами — ни один из собеседников. Впрочем, упрекнуть молодых москвичей в незнании истории тоже было трудно: некоторые, например, прямо стоя в очереди, решили обсудить причины смены командующего 1-м Белорусским фронтом в 1944 году. Деталями дискуссии спорщики делиться с прессой отказались.

Зато активисты охотно рассказали о музыкальном оформлении акции. Программные «Темная ночь» и «Землянка» перемежались в плейлисте организаторов с тяжелыми гитарными риффами, сопровождавшимися текстами о боях за Москву, и некими малоизвестными военными маршами (как оказалось, из видеоигры). Форматы развертывания истории, «по-хорошему», должны бы соответствовать нашему времени, пояснили корреспонденту “Ъ” молодые люди.

Григорий Лейба