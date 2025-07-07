«Суд признал, что одна статья в газете способна обрушить банк»

газета «Коммерсантъ», журнал «Власть»

15 марта. Манеж, Фрадков и Неприходько

14 марта в России впервые прошли выборы президента, результат которых был известен задолго до голосования. Поэтому центральным материалом вышедшего на следующий день номера газеты стал не рассказ о победе Владимира Путина, а репортаж спецкорреспондента Андрея Колесникова о гораздо более волнующем событии — пожаре в московском Манеже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журнал «Власть» все же смог отыскать в скучных выборах скрытую интригу. Она состояла в том, что помешать переизбранию Путина могло только голосование россиян за «кандидата Неприходько», то есть неучастие в выборах более половины избирателей. В итоге Неприходько получил лишь 35,7% голосов, но все же сумел победить действующего президента в 25 регионах.

Ну а сам Путин с главной предвыборной интригой разобрался еще 1 марта, назначив нового главу правительства. В поисках замены для Михаила Касьянова (объявлен иностранным агентом) Кремль руководствовался исключительно принципом неожиданности, стараясь отыскать самую темную лошадку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фрадков в 2001 году

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Михаил Фрадков в 2001 году

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Один из высокопоставленных кремлевских чиновников после объявления имени Михаила Фрадкова не смог сдержать радости и торжествующе заявил журналистам: «Ну что, никто не догадался? Вот то-то!»

журнал «Власть»

9 апреля. Я из лесу вышел, был сильный Ахмат

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмат Кадыров (справа) в декабре 1999 года

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Ахмат Кадыров (справа) в декабре 1999 года

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В апреле 2004 года корреспондент «Власти» Ольга Алленова отправилась в Чечню, чтобы выяснить, с чем связаны участившиеся случаи сложения оружия местными боевиками. Из того, что она описала в своем репортаже, можно было сделать два вывода. Во-первых, успех властей во многом объяснялся жестким давлением на родственников боевиков, противостоять которому ичкерийцы не могли. А во-вторых, боевики, перейдя из незаконных вооруженных формирований в законные, от своих сепаратистских взглядов не отказались. Об этом рассказал, в частности, бывший министр обороны Ичкерии Магомед Хамбиев.

Ольга Алленова говорила с ним буквально через пару недель после того, как он был вынужден выйти из лесу и встать на сторону официальных чеченских властей, поскольку кадыровцы взяли его родственников в заложники.

Через 20 дней после публикации Ахмат Кадыров был взорван на грозненском стадионе «Динамо».

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

Алла Барахова: Свое первое интервью Ахмат Кадыров дал мне. Это было в апреле 2000 года. К тому времени он успел лично познакомиться с Владимиром Путиным и стал большой надеждой Кремля. Во всяком случае, на встречу меня пригласили в один из домов на Ленинградском проспекте, которые принято называть генеральскими. Ахмат Кадыров встретил меня в папахе и тренировочных синих брюках с белыми лампасами.

Мне был предложен чай и откровенный рассказ о том, как простой боевик может вырасти сначала в муфтия, а потом и в главу субъекта федерации. В том, что именно ему следует возглавить Чечню, мой собеседник не сомневался. «У меня было столько врагов, что в кабинете я всегда держал автомат, а в столе пистолет. Как будто я в НКВД работаю, а не муфтием. Была и своя банда — так у нас называли охрану»,— рассказывал он. Многочисленная улыбчивая свита, охранявшая его в генеральской квартире, показалась мне уже не столь безобидной. В целом же рассказ проливал свет на то, почему Кремль, искавший в Чечне реальных народных лидеров, решил говорить именно с муфтием Кадыровым.

Будущему главе Чечни его первое интервью федеральному СМИ не понравилось. Когда я в следующий раз появилась перед ним и попыталась задать ему какой­-то вопрос, он вдруг сказал:

— А, это ты? Что так плохо выглядишь? В прошлый раз вроде получше была.

Я настолько опешила, что забыла вопрос. До сих пор не могу вспомнить.

Май

Главным редактором газеты «Коммерсантъ» назначен Александр Стукалин

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Александр Стукалин окончил МГТУ имени Баумана со специализацией «проектирование летательных аппаратов». С 1992 года — руководитель группы, затем — заместитель заведующего отделом политики «Коммерсанта-Daily». С 1994 года — выпускающий редактор газеты, с 1995 года — директор центра федеральных программ газеты. С 1996 года возглавлял информационный центр ИД «Коммерсантъ».

В январе 2003 года назначен заместителем шеф-редактора. 14 июня 2005 года Борис Березовский объявил о его увольнении с поста главного редактора газеты. В сентябре 2005-го покинул издательский дом. Вернулся в «Ъ» в сентябре 2008 года на должность заместителя главного редактора газеты.

Фальшивый президент с фальшивыми купюрами

Летом 2004 года на московский ипподром по случаю первых скачек на Приз президента России съехались лидеры стран СНГ. Места рядом с Владимиром Путиным поспешили занять Нурсултан Назарбаев и Леонид Кучма. В ответственный момент у президентов Казахстана и Украины не оказалось российских рублей, и Путину пришлось им одолжить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ставка верховного главнокомандующего. Президент России делает ставку в ходе скачек на Приз президента России. Москва, июль 2004 года

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Ставка верховного главнокомандующего. Президент России делает ставку в ходе скачек на Приз президента России. Москва, июль 2004 года

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Это историческое событие успел зафиксировать фотокорреспондент «Ъ» Илья Питалев. 4 октября журнал «Власть» опубликовал фото. Оно оказалось настолько впечатляющим, что многие менее удачливые фотографы лишились покоя. В интернете началось обсуждение подлинности снимка.

Одни утверждали, что редакция воспользовалась программой Photoshop и прикрутила Путину голову, вырванную из другого контекста.

Другие сомневались в том, действительно ли руки принадлежат президенту и его ли это костюм. Доводы были самые разнообразные: голова президента «вырезана», его волосы так лежать не могли; по контуру головы нет объема; купюры находятся впереди левой руки, это неестественно; рукав девушки очень странный, между ним и лицом нет дистанции; рука за стаканом ушла куда-то вниз, это против законов анатомии и т. д.

18 октября «Власть» разочаровала подозрительных читателей, опубликовав еще четыре фальсификации из той же съемки, которые подтвердили, что деньги в руках у любого президента смотрятся крайне неестественно.

15 июня

Главным редактором «Автопилота» стал Николай Фоменко, а исполнительным редактором — Игорь Мальцев

Николай Фоменко окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Шоумен и профессиональный гонщик. По собственным словам, «Автопилот» возглавил, так как «друзья попросили помочь в раскрутке журнала». Покинул журнал в ноябре 2008 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Фоменко в 2007 году

Фото: Андрей Данилов, Коммерсантъ Николай Фоменко в 2007 году

Фото: Андрей Данилов, Коммерсантъ

Игорь Мальцев окончил Дальневосточный институт рыбного хозяйства по специальности «эксплуатация силовых судовых установок». С начала 1990-х писал в «Ъ» про видеорынок. С 1997 года вел рубрику «Музыка» в «Автопилоте». С 2000 года — спецкор издательского дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Мальцев в 2008 году

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Игорь Мальцев в 2008 году

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

С 2002 года вел в журнале Weekend рубрики «Вино», «Техника», «Дед». После ухода Николая Фоменко из «Автопилота» стал главным редактором журнала.

газета «Коммерсантъ»

7 июля. Полный истец

7 июля 2004 года газета опубликовала статью «Банковский кризис вышел на улицу», в которой рассказала о серьезных трудностях с выдачей наличных, возникших у системообразующих российских банков в связи с кризисом на рынке межбанковского кредитования. Упомянутый в статье Альфа-банк счел, что к оттоку вкладов привела именно публикация «Ъ», и подал в арбитражный суд иск на рекордную в истории российских СМИ сумму — 20,5 млн руб. возмещения убытков и 300 млн руб. репутационного вреда (в сумме свыше $11 млн — вся прибыль ИД «Коммерсантъ» за 2004 год).

В результате разбирательств в двух первых инстанциях сумма возмещения убытков была снижена вдвое, но размер репутационного вреда суд оставил без изменений. Тем самым, как констатировал «Ъ», «суд признал, что одна статья в нашей газете способна обрушить системообразующий банк». 28 января 2005 года издательский дом выплатил Альфа-банку 310,5 млн, а еще через три дня опубликовал текст решения суда и опровержение под общей шапкой «Полный истец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Галустов / Коммерсантъ Фото: Михаил Галустов / Коммерсантъ

Однако 23 марта Федеральный арбитражный суд Московского округа резко уценил репутацию Альфа-банка, снизив сумму компенсации нематериального вреда с 300 до 30 млн руб. Возвращать лишние 270 млн Альфа-банк не торопился, и получить их обратно удалось лишь в июне по специальному решению московского арбитражного суда.

Сентябрь. Трагедия в Беслане

1 сентября 2004 года отряд боевиков захватил школу в североосетинском Беслане, взяв в заложники более 1100 человек. В результате беспрецедентного для России теракта погибли свыше 330 человек, половина из которых — дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Захват заложников в школе №1 города Беслан. 3 сентября 2004 года Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов Мужчина несет на руках раненную девочку Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото Разрушенное после штурма здание Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Захват заложников в школе №1 города Беслан. 3 сентября 2004 года Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов Мужчина несет на руках раненную девочку Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото Разрушенное после штурма здание Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото

С первого дня в Беслане работала усиленная бригада «Коммерсанта»: уже утром 1 сентября на месте событий оказался владикавказский собкор «Ъ» Заур Фарниев, днем ему на помощь подъехали возвращавшиеся из командировки в Чечню спецкор «Ъ» Ольга Алленова и фотокорреспондент Валерий Мельников, позже вместе с тогдашним полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Яковлевым прилетел сотрудник ростовского корпункта «Ъ» Сергей Коновалов. А вечером 3 сентября, уже после штурма, их сменил спецкор «Ъ» Андрей Колесников.

Ольга Алленова в 2007 году

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Ольга Алленова: 28 августа 2004 года в Чечне прошли выборы президента, а 1 сентября 2004 года я должна была улетать из Минеральных Вод в Москву. В 11 часов мне позвонили из редакции: «В Беслане захвачена школа». Туда уже ехали мои коллеги из Ставрополя, они подобрали меня на минводском круге. Через два часа мы встали в пробке на административной границе Кабардино-Балкарии и Осетии. Простояв минут сорок и не сдвинувшись с места, мы пошли выяснять, в чем дело. «Вы что, не знаете? — строго спросил милиционер.— Боевики захватили школу. У нас особый режим досмотра».

Но через двадцать минут к нашей белой «Газели», заполненной рюкзаками с аппаратурой и прочим багажом, подошел молодой человек в гражданке: «За 200 рублей проедете вне очереди». Наш водитель Саша, ставропольский житель, бывавший в этих краях не раз, объяснил, что обычно здесь берут только 50 рублей, и превышение лимита — это, видимо, надбавка за особый режим. Мы дали 200 рублей и проехали не только вне очереди, но даже без досмотра. Тогда я даже не поняла, что произошло.

Через два дня наш Саша на своей «Газели» развозил раненых в больницы, потому что не хватало машин скорой помощи, и все мы знали, что никогда уже не сможем жить так, как жили до этого дня. Я уже знала, что террористы, захватившие школу, проехали в Беслан так же, как мы. Только у нас были рюкзаки с фотоаппаратурой, а у них оружие и взрывчатка. И даже теперь, после того, что с Бесланом случилось самое страшное и его забыли, я, оказываясь на кладбище жертв школы №1, каждый раз вспоминаю свой страшный взнос в жизнедеятельность системы, которая убила этих детей.

Ценый кадр

От съездов Союза кинематографистов фотокоры, как правило, не ждут особых удач — что там, дескать, одного Никиту Михалкова на трибуне снимать... Бывают, однако, и исключения. Вот, например, как повезло фотокорреспонденту «Ъ» Василию Шапошникову: пошел он на съезд в первый день — действительно снял на трибуне одного Никиту Михалкова (кадр опубликован в «Ъ» от 28 октября в статье «Заслушанный артист»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Михалков показывает статью о себе в газете «Коммерсантъ»

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Никита Михалков показывает статью о себе в газете «Коммерсантъ»

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

А пошел на другой день — снял уже двух Никит Михалковых (опубликовано 29 октября). В момент, когда был снят второй кадр, Михалков как раз объяснял собравшимся, что российский кинематограф до тех пор не встанет с колен, покуда существует эта желтая пресса, которая печатает такие отвратительные фотографии.

28 декабря. Оранжевая революция

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сторонники оппозиции на киевском майдане Незалежности (площади Независимости) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Виктор Ющенко (слева) и Юлия Тимошенко на митинге Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Сторонники оппозиции на киевском майдане Незалежности (площади Независимости) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Виктор Ющенко (слева) и Юлия Тимошенко на митинге Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

26 декабря 2004 года президентом Украины был избран Виктор Ющенко. Выборы проходили в течение двух месяцев, в три тура и в крайне напряженной политической атмосфере.

Поэтому «Коммерсанту» пришлось освещать украинскую избирательную кампанию вахтовым методом: репортажи из Киева, сменяя друг друга, поочередно передавали спецкоры «Ъ» Андрей Колесников и Валерий Панюшкин (объявлен иноагентом).

При этом у каждого из них был свой конек. Колесников, уже давно работавший к тому времени в кремлевском пуле, запросто проникал в любые кабинеты и легко получал самые эксклюзивные комментарии. Панюшкину (объявлен иноагентом), потренировавшемуся до этого на антиглобалистах, лучше всего удавались проникновенные рассказы о нелегких буднях простых тружеников митингового труда.

После выборов вахтовый корпункт в Киеве был закрыт, но сам «Ъ» остался — в виде вышедшей спустя полгода газеты «Коммерсантъ-Украина».