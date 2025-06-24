Алиев обвинил Армению в военных преступлениях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения — «государство—военный преступник». По его словам, во время войны в Нагорном Карабахе армянская армия обстреливала населенные пункты, которые находились вдали от зоны боев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Армения грозилась разбомбить Мингячевир, разрушить плотину и вывести из строя Мингячевирскую электростанцию. Наглядным доказательством являются упавшие на эту территорию снаряды и ракеты большой дальности. Это была агрессия против мирного населения, гражданской инфраструктуры. Это — военное преступление»,— сказал Ильхам Алиев на открытии электростанции в Мингячевире (цитата по Minval).

По словам президента Азербайджана, «в период оккупации» Армения «разрушала до основания наши населенные пункты». Он также назвал геноцидом Ходжалинскую резню, которая произошла в 1992 году.

В сентябре 2023 года власти Азербайджана начали военную операцию в Нагорном Карабахе. После ее завершения власти Карабаха объявили о прекращении существования республики, а Армения признала регион частью Азербайджана.

Петр Бузлаев