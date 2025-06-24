Жители многоэтажки в израильском Беэр-Шеве погибли при ударе иранской ракеты

В результате попадания запущенной из Ирана ракеты пострадали жители многоэтажного дома в Беэр-Шеве на юге Израиля. По данным местного телеканала N12, ранения различной степени тяжести получили девять человек.

NEWSru.co.il сообщает, что в результате удара погибли три человека — двое мужчин и женщина. По информации издания, они умерли на месте. Еще один человек получил ранения средней степени тяжести и пятеро — легкие ранения. При этом «Аль-Джазира» передает, что число погибших увеличилось до шести.

Израильская спасательная организация распространила фотографии с места падения ракеты. Согласно снимкам, жилой многоэтажный дом получил значительные повреждения.

По данным местной полиции, здание находится под угрозой обрушения. Ведется обследование конструкций, проверяется информация о людях, предположительно, оказавшихся под завалами.