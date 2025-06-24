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Коммерсантъ FM
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Жители многоэтажки в израильском Беэр-Шеве погибли при ударе иранской ракеты

В результате попадания запущенной из Ирана ракеты пострадали жители многоэтажного дома в Беэр-Шеве на юге Израиля. По данным местного телеканала N12, ранения различной степени тяжести получили девять человек.

NEWSru.co.il сообщает, что в результате удара погибли три человека — двое мужчин и женщина. По информации издания, они умерли на месте. Еще один человек получил ранения средней степени тяжести и пятеро — легкие ранения. При этом «Аль-Джазира» передает, что число погибших увеличилось до шести.

Израильская спасательная организация распространила фотографии с места падения ракеты. Согласно снимкам, жилой многоэтажный дом получил значительные повреждения.

По данным местной полиции, здание находится под угрозой обрушения. Ведется обследование конструкций, проверяется информация о людях, предположительно, оказавшихся под завалами.

Фотогалерея

Как жители Израиля спасаются от ракетных атак

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Жители Тель-Авива в бомбоубежище

Жители Тель-Авива в бомбоубежище

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бомбоубежище в Ашкелоне

Бомбоубежище в Ашкелоне

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильтяне в убежище в Тель-Авиве

Израильтяне в убежище в Тель-Авиве

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Люди пережидают ракетную атаку на станции метро в Рамат-Гане

Люди пережидают ракетную атаку на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Детей в убежище на станции метро в Рамат-Гане развлекают мыльными пузырями

Детей в убежище на станции метро в Рамат-Гане развлекают мыльными пузырями

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В убежище в Тель-Авиве работает прачечная

В убежище в Тель-Авиве работает прачечная

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палаточный лагерь на парковке в Тель-Авиве

Палаточный лагерь на парковке в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчины играют в шахматы на станции метро в Рамат-Гане

Мужчины играют в шахматы на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильтяне в убежище на обочине шоссе

Израильтяне в убежище на обочине шоссе

Фото: Oren Ben Hakoon ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Убежище на станции метро в Рамат-Гане

Убежище на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Люди пережидают ракетную атаку на станции метро в Тель-Авиве

Люди пережидают ракетную атаку на станции метро в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Некоторые жители захватили с собой домашних питомцев

Некоторые жители захватили с собой домашних питомцев

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израильтяне на станции метро в Рамат-Гане

Израильтяне на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Убежище на станции метро в Рамат-Гане

Убежище на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Мужчина со своими собаками на станции метро в Рамат-Гане

Мужчина со своими собаками на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Эскалатор, ведущий в убежище на станции метро в Рамат-Гане

Эскалатор, ведущий в убежище на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Жители Тель-Авива в бомбоубежище

Жители Тель-Авива в бомбоубежище

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Семья прячется от ракетных атак в Хайфе

Семья прячется от ракетных атак в Хайфе

Фото: Florion Goga / Reuters

Израильтяне на станции метро в Рамат-Гане

Израильтяне на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

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Жители Тель-Авива в бомбоубежище

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бомбоубежище в Ашкелоне

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильтяне в убежище в Тель-Авиве

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Люди пережидают ракетную атаку на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Детей в убежище на станции метро в Рамат-Гане развлекают мыльными пузырями

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В убежище в Тель-Авиве работает прачечная

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палаточный лагерь на парковке в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчины играют в шахматы на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильтяне в убежище на обочине шоссе

Фото: Oren Ben Hakoon ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Убежище на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Люди пережидают ракетную атаку на станции метро в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Некоторые жители захватили с собой домашних питомцев

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израильтяне на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Убежище на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Мужчина со своими собаками на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Эскалатор, ведущий в убежище на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Жители Тель-Авива в бомбоубежище

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Семья прячется от ракетных атак в Хайфе

Фото: Florion Goga / Reuters

Израильтяне на станции метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

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