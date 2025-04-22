Россия и Оман договорились о безвизовом режиме

Правительства России и Омана подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран. Церемония обмена документами состоялась в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оман Хейсам бен Тарик Аль Саид и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Оман Хейсам бен Тарик Аль Саид и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Прежде граждане России могли получать на границе бесплатные 14-дневные визы для въезда в Оман. Теперь стороны договорились, что граждане смогут «въезжать, следовать транзитом и выезжать» без виз. По этим правилам на территории Омана и России можно пребывать без виз 30 дней «при каждом посещении», если суммарный срок пребывания не превышает 90 дней в течение календарного года.

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина и Хейсама бен Тарика Аль Саида в узком и расширенном составах. Стороны также подписали протокол о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Лидеры Омана и России приняли совместное заявление.

Лусине Баласян