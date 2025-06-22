Минск дал разрешение на выход

Оппозиционер Сергей Тихановский и еще 13 заключенных вышли на свободу в Белоруссии. Такое решение власти республики приняли по итогам встречи Александра Лукашенко с Китом Келлогом, сообщил заместитель спецпосланника президента США Джон Коул. Сергей Тихановский один из главных фигурантов протестов 2020 года. Он стал известен после выдвижения в кандидаты на пост президента страны, однако ЦИК республики ему отказал. Позже оппозиционер был арестован и приговорен к 18 года тюрьмы за организацию массовых беспорядков. Встреча президента Александра Лукашенко со спецпосланником Трампа Китом Келлогом прошла 21 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Reuters, Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Reuters, Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Среди основных тем для обсуждения Лукашенко называл белорусско-американские отношения и проблемы международной безопасности. Впрочем, визит американцев был, прежде всего, связан с желанием повлиять на судьбу политзаключенных с гражданством США, уверен белорусский политолог Валерий Карбалевич: «Новая администрация США пытаются поменять ту парадигму политики, которая была выстроена предыдущей командой Джо Байдена. Ее подход более прагматичный, менее зацикленный на проблеме демократии и прав человека, поэтому вполне логично, что предпринята попытка каким-то образом начать диалог, контакты с Александром Лукашенко. Дело в том, что на момент прихода администрации Дональда Трампа в белорусских тюрьмах находились несколько граждан США, а также несколько журналистов. И уже освобождено несколько граждан Соединенных Штатов.

Смысл такого диалога, насколько я понимаю, с точки зрения официального Минска, — добиться снятия экономических санкции с Белоруссии взамен на освобождение какой-то части политических заключенных».

Выход на свободу политзаключенных — не гарантия снятия с Белоруссии сразу всех санкций, считает директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. По его мнению, процесс урегулирования отношений с Западом — поэтапная процедура, которая ведется не первый год: «Этот визит в какой-то степени продолжает ту коммуникацию между Белоруссией и США, которая была начата в январе. Тогда приезжал в Минск заместитель помощника госсекретаря Крис Смит. Он и сейчас приехал вместе с генералом Келлогом, но тогда он был ключевой фигурой делегации США. Минск освободил тоже несколько заключенных, и тогда это было воспринято очень позитивно в Вашингтоне, в том числе руководителем Госдепартамента и самим Трампом.

Я не думаю, что речь идет о каком-то взрывном обмене: освободили какое-то количество заключенных, в том числе Тихановского, и, соответственно, Минск должен за это что-то большое получить. Речь идет о том, что, как Белоруссия и настаивала все эти последние пять лет, нужно возобновить нормальное общение между суверенными государствами без предварительных условий, взаимоуважительное. И если такое общение, такой диалог равноправный будет возобновлен, то можно достигать договоренностей по любым вопросам.

Что касается снятия санкций, то этот вопрос, конечно, пока еще открытый. В Минске надеются на то, что контакты с США могут этому способствовать. Как и Россия, кстати, полагает, что нормализация отношений двусторонней между Москвой и Вашингтоном позволит тоже уйти от каких-то ограничений. Точно такой же расчет и в Минске. Другой вопрос в том, что только одних решений Белого дома недостаточно. Какие-то вещи могут быть сняты, скажем, в рамках американского "Акта о демократии" в отношении Белоруссии. Там могут быть приняты односторонние шаги, хотя тоже они не такие простые для администрации Трампа, потому что требуют того, чтобы и Конгресс был частью этих решений. Но есть другой пакет санкций, который связан с более региональной ситуацией, и который также требует того, чтобы к позитивным отношениям подключались европейские страны».

Агентство Reuters отмечало, что одной из целей визита спецпосланника президента США Кита Келлога в Белоруссию было также и обсуждение урегулирования украинского конфликта. Американский политик ранее заявил, что после изучения проектов меморандумов Москвы и Киева на встрече в Стамбуле 2 июня у США есть понимание, как может выглядеть урегулирование вопроса. Он также отметил, что конечный вариант документа должен включать условия всех сторон для подписания мирного соглашения. Визит американцев в Минск — это попытка наладить контакт с Владимиром Путиным через Александра Лукашенко, отмечает политтехнолог Константин Калачев: «Белорусский лидер — давний партнер российского коллеги, но фигура достаточно самостоятельная, имеющая собственную субъектность. Вероятно, Келлог хотел бы через Лукашенко донести до Путина некие послания, а заодно посовещаться с президентом Белоруссии, как он видит пути решения украинского кризиса.

Лукашенко, как никто другой, заинтересован в скорейшем наступлении мира и в том, чтобы исправить отношения Минска с Вашингтоном и Европой. Он всегда умел сидеть на всех стульях сразу.

В данном случае встретились два одиночества: Келлог, который хочет отстоять свои позиции в глазах Трампа и который пользуется его доверием, но который был отодвинут от украинского направления, и Лукашенко, для которого Союзное государство Союзным государством, а своя рубашка ближе к телу. Так что им точно есть, о чем поговорить. И я думаю, что главная тема — это, безусловно, Украина».

По словам Кита Келлога, Вашингтон намерен добиваться «прекращения огня на месте». Это значит, что территории, на которых физически находятся стороны военного конфликта, остаются за ними, пояснял спецпосланник Трампа.

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Леонид Пастернак