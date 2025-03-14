Цитат палата

В рамках визита в Россию президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 марта впервые посетил Совет федерации. Полтора часа он рассказывал сенаторам об успехах и перспективах развития Союзного государства, а заодно — о своем новом сроке, который белорусский лидер планирует потратить на подготовку «нового поколения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александру Лукашенко было о чем рассказать сенаторам

Фото: РИА Новости Александру Лукашенко было о чем рассказать сенаторам

Фото: РИА Новости

Как выяснилось в пятницу, Совет федерации не так часто принимает глав иностранных государств: последним в верхней палате выступал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в 2018 году. Александр Лукашенко посвятил выступление Союзному государству, однако начал с собственных выборов, на которых набрал 86,8%.

«Голосование за действующего президента дает ответ на вопрос: с кем мы и куда»,— констатировал победитель гонки, добавив, что Россия «никогда не потеряет» Белоруссию, если почувствует «душу этого народа».

Президент напомнил о «времени иллюзий», которое предшествовало созданию Союзного государства, когда Запад «по инерции» разваливал то, что осталось от СССР. «Горе одному, один не воин»,— процитировал он Маяковского, а затем перешел к расширению НАТО на восток. «Вокруг пальца нас уже никто не обведет,— пригрозил Александр Лукашенко, стукнув по трибуне.— Мы за мир, против всякой войны, но мы должны видеть свои интересы». Дональд Трамп, избрание которого, по словам господина Лукашенко, поддерживали и в России, и в Белоруссии, «как бульдозер прошелся по Соединенным Штатам и — случилось невероятное — победил». «Но у США пока нет никакого плана по Украине,— продолжил белорусский президент.— Если Трамп искренен, что гибнут люди, что надо это остановить — спасибо, мы — за это. Но мы должны твердо стоять на своих позициях».

Следом Александр Лукашенко вернулся к теме Союзного государства, проиллюстрировав его эффективность совместными успехами в микроэлектронике. «Если надо, чтобы что-то летало,— мы гарантируем, если надо, чтобы стреляло,— будет стрелять»,— заверил белорусский лидер. И чуть позже добавил: «Все летает — и "Орешники", и прочее».

Он снова напомнил, что Белоруссия проводит многополярную внешнюю политику и не дрейфует ни в одну из сторон, но если придется выбирать, то она всегда будет с Россией: «Здесь наше счастье и будущее».

Тем не менее фактического объединения государств ждать не стоит, подчеркнул господин Лукашенко. «Союзное государство: где оно, что сделали, когда это будет? Слушайте, а что вы хотите, что "когда будет"? Когда Россия войдет в состав Белоруссии или, наоборот, Беларусь войдет в состав России? Ребята, это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем ломиться в эту дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, step by step (шаг за шагом.— “Ъ”)».

Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросах безопасности, рассказав про региональную группировку войск, единую систему противовоздушной обороны, а также переданное Белоруссии тактическое ядерное оружие. «Скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия "Орешник"»,— пригрозил президент, добавив, что в стране «давно производятся пусковые установки» для них.

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко решилась перебить белорусского лидера только спустя 50 минут его непрерывного выступления. Во время одной из исторических ремарок она заявила, что 35 лет назад Александр Лукашенко был впервые избран депутатом национального парламента. «Было такое, и очень этим горжусь»,— поблагодарил он в ответ, не упустив возможности напомнить, что был тогда единственным депутатом, голосовавшим против развала СССР.

Завершить выступление белорусский лидер решил с того же, с чего и начинал,— своего очередного президентского срока. «Я не собирался выдвигаться на эти выборы, но целая буря поднялась. Валентина Ивановна (Матвиенко.— “Ъ”) была тоже сторонницей того, чтобы я не сбежал в сторону,— признался Александр Лукашенко.— Было четко сказано всему нашему народу: за пять лет мы должны подготовить новое поколение. Я многое сделал, чтобы прокатать некоторых губернаторов по земле. Извините меня, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его».

После продолжительной овации белорусский президент выразил готовность ответить на любые вопросы, но у сенаторов их не нашлось. «Ребята, не отступать, только вперед,— заявил на прощание Александр Лукашенко.— Мы — уходящие люди, мы передаем эстафету молодежи». «Александр Григорьевич, мы так не договаривались! Вы младше меня на пять лет,— пошутила в ответ Валентина Матвиенко.— У вас еще большой государственный путь».

Андрей Прах