Конфликт между Израилем и Ираном. День девятый

Ночью и утром в субботу Израиль и Иран продолжили обмен ударами. По информации ЦАХАЛ, в результате налета убит еще один высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции. Иранская ракета попала в дом в центральной части Израиля. Граждане других государств продолжают покидать зону конфликта: более 2 тыс. человек пересекли за последние дни границу Ирана и Туркмении. Последние события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:13. Командир второй бригады БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аминпур Джудаки погиб в результате израильского удара —пресс-служба Армии обороны Израиля.

11:11. Пожар произошел в доме в центральной части Израиля после обстрела со стороны Ирана — Times of Israel.

11:10. Контрольно-пропускные пункты на границе Туркмении приняли более 2 тыс. граждан разных стран, прибывших из Ирана в связи с конфликтом на Ближнем Востоке — МИД Туркмении.

11:09. Два человека погибли в иранском городе Куме в результате израильских ударов, еще четверо получили ранения — СМИ Ирана.

11:08. Тегеран будет готов нанести удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США присоединятся к развязанным Израилем военным действиям — министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News.

11:07. ЦАХАЛ ночью нанес новую серию ударов по объектам в центральной части Ирана.