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Коммерсантъ FM
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Конфликт между Израилем и Ираном. День восьмой

Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция

Генерал Маджид Хадеми стал новым командующим разведкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Дмитрий Песков назвал возможный удар США по объектам в Иране «неверным шагом», который обязательно приведет к существенной эскалации и «еще больше осложнит положение дел в регионе». Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявили, что целью операции не является убийство аятоллы Али Хаменеи, однако она может стать ее результатом.

10:11. В Тегеране заработали средства ПВО, сообщает Mehr.

9:53. Израиль использовал более 60 истребителей для атаки на десятки целей в Тегеране.

9:38. ВВС Израиля нанесли удары по ракетным установкам и радарным комплексам в Тегеране и Исфахане.

9:19. Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что если «Хезболла» поддержит Иран, она может быть уничтожена. Ранее лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что группировка «будет действовать так, как посчитает нужным».

9:17. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что США не будут использовать противобункреные бомбы по центру обогащения урана.

9:05. Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявили, что целью операции не является убийство аятоллы Али Хаменеи, однако его смерть может стать ее результатом.

9:05. Генерал Маджид Хадеми стал новым командующим разведкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

9:05. Песков назвал возможный удар США по объектам в Иране «неверным шагом», который обязательно приведет к существенной эскалации и «еще больше осложнит положение дел в регионе».

9:02. Минимум шесть человек пострадали в Израиле в результате ракетного удара Ирана по Беэр-Шеве в пятницу утром, сообщил представитель скорой помощи Израиля.

9:02. Израиль нанес удары по окрестностям города Решт у побережья Каспийского моря на севере Ирана, сообщил заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери.

Фотогалерея

Последствия ударов Израиля по Ирану

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Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней&lt;br> На фото: раненый житель Тегерана

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения&lt;br> На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков&lt;br> На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов &lt;br> На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля&lt;br> На фото: дым от удара в Тегеране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Поврежденная высотка в Тегеране

Поврежденная высотка в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

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Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Поврежденная высотка в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Смотреть

9:01. Израильские военные поразили штаб-квартиру Агентства Минобороны Ирана по оборонным инновациям и исследованиям (SPND) — ЦАХАЛ.

9:00. Армия Израиля нанесла удары по трем ракетным установкам в Иране и убила офицера, который занимался их запуском, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Конфликт между Израилем и Ираном. День седьмой

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