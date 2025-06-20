Конфликт между Израилем и Ираном. День восьмой

Генерал Маджид Хадеми стал новым командующим разведкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Дмитрий Песков назвал возможный удар США по объектам в Иране «неверным шагом», который обязательно приведет к существенной эскалации и «еще больше осложнит положение дел в регионе». Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявили, что целью операции не является убийство аятоллы Али Хаменеи, однако она может стать ее результатом.

10:11. В Тегеране заработали средства ПВО, сообщает Mehr.

9:53. Израиль использовал более 60 истребителей для атаки на десятки целей в Тегеране.

9:38. ВВС Израиля нанесли удары по ракетным установкам и радарным комплексам в Тегеране и Исфахане.

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9:19. Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что если «Хезболла» поддержит Иран, она может быть уничтожена. Ранее лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что группировка «будет действовать так, как посчитает нужным».

9:17. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что США не будут использовать противобункреные бомбы по центру обогащения урана.

9:05. Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявили, что целью операции не является убийство аятоллы Али Хаменеи, однако его смерть может стать ее результатом.

9:05. Генерал Маджид Хадеми стал новым командующим разведкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

9:05. Песков назвал возможный удар США по объектам в Иране «неверным шагом», который обязательно приведет к существенной эскалации и «еще больше осложнит положение дел в регионе».

9:02. Минимум шесть человек пострадали в Израиле в результате ракетного удара Ирана по Беэр-Шеве в пятницу утром, сообщил представитель скорой помощи Израиля.

9:02. Израиль нанес удары по окрестностям города Решт у побережья Каспийского моря на севере Ирана, сообщил заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери.

Фотогалерея Последствия ударов Израиля по Ирану Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Поврежденная высотка в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Следующая фотография 1 / 19 Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Поврежденная высотка в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Смотреть

9:01. Израильские военные поразили штаб-квартиру Агентства Минобороны Ирана по оборонным инновациям и исследованиям (SPND) — ЦАХАЛ.

9:00. Армия Израиля нанесла удары по трем ракетным установкам в Иране и убила офицера, который занимался их запуском, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.