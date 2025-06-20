Конфликт между Израилем и Ираном. День восьмой
Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция
Генерал Маджид Хадеми стал новым командующим разведкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Дмитрий Песков назвал возможный удар США по объектам в Иране «неверным шагом», который обязательно приведет к существенной эскалации и «еще больше осложнит положение дел в регионе». Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявили, что целью операции не является убийство аятоллы Али Хаменеи, однако она может стать ее результатом.
10:11. В Тегеране заработали средства ПВО, сообщает Mehr.
9:53. Израиль использовал более 60 истребителей для атаки на десятки целей в Тегеране.
9:38. ВВС Израиля нанесли удары по ракетным установкам и радарным комплексам в Тегеране и Исфахане.
9:19. Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что если «Хезболла» поддержит Иран, она может быть уничтожена. Ранее лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что группировка «будет действовать так, как посчитает нужным».
9:17. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что США не будут использовать противобункреные бомбы по центру обогащения урана.
9:05. Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявили, что целью операции не является убийство аятоллы Али Хаменеи, однако его смерть может стать ее результатом.
9:05. Генерал Маджид Хадеми стал новым командующим разведкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
9:05. Песков назвал возможный удар США по объектам в Иране «неверным шагом», который обязательно приведет к существенной эскалации и «еще больше осложнит положение дел в регионе».
9:02. Минимум шесть человек пострадали в Израиле в результате ракетного удара Ирана по Беэр-Шеве в пятницу утром, сообщил представитель скорой помощи Израиля.
9:02. Израиль нанес удары по окрестностям города Решт у побережья Каспийского моря на севере Ирана, сообщил заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери.
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Последствия ударов Израиля по Ирану
9:01. Израильские военные поразили штаб-квартиру Агентства Минобороны Ирана по оборонным инновациям и исследованиям (SPND) — ЦАХАЛ.
9:00. Армия Израиля нанесла удары по трем ракетным установкам в Иране и убила офицера, который занимался их запуском, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.