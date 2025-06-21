Израиль заявил о гибели главы палестинского подразделения КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве Саида Изади, командующего палестинского подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он был убит в своей квартире в иранском городе Кум, уточнил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

ЦАХАЛ называет Изади «одним из основателей плана иранского режима по уничтожению Израиля». Как утверждает господин Кац, глава палестинского подразделения КСИР участвовал в подготовке атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, израильские военнослужащие ликвидировали командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР Аминпура Джудаки.

С 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», целью которой названо уничтожение ядерной программы Ирана. В первые дни ударов погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, а также глава Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. Вчера глава Минобороны Израиля приказал армии усилить удары по Ирану.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Европа достает Иран из пасти льва».