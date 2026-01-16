Суд в Ереване вновь отправил в СИЗО Самвела Карапетяна

Апелляционный антикоррупционный суд в Ереване изменил меру пресечения главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом пишет Armenia Today. Тем самым суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая обжаловала смягчение меры пресечения для бизнесмена.

Адвокат Арам Вардеванян говорил, что, находясь в СИЗО последние месяцы, Самвел Карапетян перенес двустороннее воспаление легких, которое выявили только после назначения домашнего ареста. Защита утверждает, что предприниматель до сих пор болен.

Перед заседанием защита также заявила, что уголовное преследование Самвела Карапетяна носит формальный характер, а следственные органы демонстрируют «тотальное бездействие» и не продвигают дело по существу.

Российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его выступление в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер Армении Никол Пашинян. Вину бизнесмен не признает. Он и его сторонники считают дело политически мотивированным и обвиняют судебные и правоохранительные органы в необъективности. Российские дипломаты посещали его в начале декабря.

