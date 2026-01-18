Бизнесмена Карапетяна перевели из СИЗО под домашний арест

Суд перевел из СИЗО под домашний арест главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, которого обвиняют в Армении в призывах к захвату власти. Об этом сообщило издание «Sputnik Армения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста в поддержку Самвела Карапетяна

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Акция протеста в поддержку Самвела Карапетяна

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Сегодня сторонников бизнесмена, которые собрались у его дома, предупредили, что суд запретил приближаться и говорить с ним, передает издание. У дома господина Карапетяна встретили аплодисментами и выкриками «Самвел», «Самвел», пишет «Sputnik Армения».

Российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня. Бизнесмена взяли под стражу после того, как он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Предприниматель вину не признает.

16 января Апелляционный антикоррупционный суд в Ереване постановил отправить Самвела Карапетяна в СИЗО вместо домашнего ареста. Однако уже на следующий день Антикоррупционный суд Армении принял решение продлить домашний арест бизнесмена.