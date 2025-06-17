Арестован экс-замглавы управления Ространснадзора по Башкири Тимур Мухаметьянов

В Уфе арестован бывший заместитель начальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Тимур Мухаметьянов. Ему инкриминируют получение взятки в крупном размере, сообщили объединенная пресс-служба судов Башкирии и пресс-служба управления ФСБ по региону. Он останется в СИЗО до 17 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-замглавы Ространснадзора Тимур Мухаметьянов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Экс-замглавы Ространснадзора Тимур Мухаметьянов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По версии следствия, господин Мухаметьянов получил 450 тыс. руб. от представителя компании ООО «Техстрой» за помощь в освобождении от административной ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также «общее покровительство». Деньги передавались через двух посредников в несколько этапов с апреля по май 2025 года.

В отношении посредников также возбуждены уголовные дела.